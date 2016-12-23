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«Три четверти денег, выделенных на строительство дороги к "Крестам - 2", были похищены »

Неустановленные лица - это не кто иные, как едрисня из партии ПЖиВ! И не надо прикидываться более убогими и скудоумными, чем данная клоака есть на самом деле!