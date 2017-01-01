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18-летнего парня обстреляли из травматики на улице Котельникова

16:58, 9 марта
Тэги: оружие, стрельба, приморский район, задержания
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Тэги: оружие, стрельба, приморский район, задержания
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