Рецидивист до смерти забил собственную мать во время ссоры в Купчино

От полученных травм женщина скончалась на месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте.



Как сообщили в ГСУ СК по городу , возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 9 марта подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по Малой Бухарестской улице, в ходе конфликта избил свою мать 1955 года рождения. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.



В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним,

В Петербурге по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ранее судимый 31-летний мужчина.Как сообщили в, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 9 марта подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по Малой Бухарестской улице, в ходе конфликта избил свою мать 1955 года рождения. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, в феврале безработный житель Петергофа избил свою пожилую мать сковородкой.







Обсуждение темы: «Рецидивист до смерти забил собственную мать во время ссоры в Купчино» Тоскливый Дятел Терпило 09.03 17:03 [ + -1 – ]

Поздравил с праздником. Кого вырастила, то и заслужила. НЕСТОР 09.03 18:25 [ + 2 – ]

Ублюдку не жить-прибьют на зоне.

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