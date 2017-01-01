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«В Петербурге полиция гонялась за пьяным водителем "Форда" с краденными номерами в багажнике»

Тоскливый Дятел Терпило 09.03 17:05 [ + 0 – ]

Оказал неповиновение, и что в результате: административное правонарушение. Не могли выстрелить хотя бы в ногу?