В Петербурге будут судить мошенницу, которая под видом соцработницы похищала у доверчивых пенсионеров сбережения

В общей сложности женщина похитила 286 тысяч рублей. В общей сложности женщина похитила 286 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, следствием установлено три эпизода совершения мошенничества в отношении пожилых граждан 77, 79 и 83 лет. Женщина знакомилась с потерпевшими на улице, представляясь работником социальной службы, обещая им предоставить бесплатные продуктовые наборы.



Далее она предлагала получить дополнительные выплаты в зависимости от суммы сбережений, которые нужно было предъявить якобы для пересчёта. Пожилые люди передавали лжесоцработнице деньги, которые она подменяла на сувенирные купюры «банка приколов».



В общей сложности женщина похитила 286 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемая возместила причинённый материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Наказание за указанные преступления предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Напомним, В Петербурге будут судить 36-летнюю местную жительницу, которая, представляясь соцработницей, обманным путём завладела деньгами трёх пожилых людей в Кировском районе города.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, следствием установлено три эпизода совершения мошенничества в отношении пожилых граждан 77, 79 и 83 лет. Женщина знакомилась с потерпевшими на улице, представляясь работником социальной службы, обещая им предоставить бесплатные продуктовые наборы.Далее она предлагала получить дополнительные выплаты в зависимости от суммы сбережений, которые нужно было предъявить якобы для пересчёта. Пожилые люди передавали лжесоцработнице деньги, которые она подменяла на сувенирные купюры «банка приколов».В общей сложности женщина похитила 286 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемая возместила причинённый материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Наказание за указанные преступления предусматривает до 5 лет лишения свободы.Напомним, 28 февраля две воровки под видом «соцработников» похитили около 200 тысяч рублей у пожилой жительницы Петроградского района.





