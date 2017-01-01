В Петербурге буйный молодой человек во время ссоры пырнул свою знакомую ножом в грудь

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел в ночь на 7 марта в одной из квартир дома 2 по Екатерининскому проспекту. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес своей 26-летней знакомой удар в грудь.



Соседи, услышав шум драки и женские крики, обратились в полицию. По данному адресу незамедлительно прибыли бойцы Росгвардии, которые обезоружили мужчину и задержали его на месте происшествия. Пострадавшая была госпитализирована в Александровскую больницу.



Задержанный доставлен в 66 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувший вторник наряд вневедомственной охраны задержал 21-летнего парня, который во время ссоры ножом пырнул свою знакомую. Пострадавшую с ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.Как сообщает, инцидент произошел в ночь на 7 марта в одной из квартир дома 2 по Екатерининскому проспекту. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес своей 26-летней знакомой удар в грудь.Соседи, услышав шум драки и женские крики, обратились в полицию. По данному адресу незамедлительно прибыли бойцы Росгвардии, которые обезоружили мужчину и задержали его на месте происшествия. Пострадавшая была госпитализирована в Александровскую больницу.Задержанный доставлен в 66 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что пьяная пенсионерка напала с ножом на дочь и внучку в Купчино.





