Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей
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Общество
А с какого такого этот депутатишка без рук и ног управлял автомобилем? Кто дал инвалиду такое право? Это потенциальный убийца за рулём, что он и доказал собственной смертью. А теперь обвиняют человека, который стал жертвой обстоятельств. Позор властям и депутатскому корпусу!!!
ЦИТАТА
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади кипятком испражнялись. Т.о. вы оскорбленули меня в лучших чувствах, приравняв к гнусным нарушителям ПДД.
Я оценю причиненный вами мне моральный вред и судебные перспективы. ;-))
Правильно сделали. Только исками можно заставить соблюдать ПДД.
Уверен,что человек на мерседесе не виновен.Как верно сказано выше !За другой машиной сидел инвалид у которого нет ни рук ни ног!!!!Это только вдуматься!!!!Кто ему выдал водительское???Как бы он хорошо не ездил!!!!Хорошо ,что он еще не убил посторонних людей!!!Не может мерседес оставаясь на своей полосе откинуть так две тонны.Если верить снимкам.Неужели нет очевидцев,записи???
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»