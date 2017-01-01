Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей

Обсуждение темы:

«Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»

8585 09.03 15:25 [ + 18 – ]

А с какого такого этот депутатишка без рук и ног управлял автомобилем? Кто дал инвалиду такое право? Это потенциальный убийца за рулём, что он и доказал собственной смертью. А теперь обвиняют человека, который стал жертвой обстоятельств. Позор властям и депутатскому корпусу!!!

махоня 09.03 15:54 [ + 14 – ]

Изотова крайним сделали. Позор!

dexter 09.03 16:12 [ + 4 – ]

как вообще подобным киборгам права дают ?!

Hиф-Hиф 09.03 16:28 [ + 12 – ]

ЦИТАТА

что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.

КОНЕЦ ЦИТАТЫ



Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади кипятком испражнялись. Т.о. вы оскорбленули меня в лучших чувствах, приравняв к гнусным нарушителям ПДД.

Я оценю причиненный вами мне моральный вред и судебные перспективы. ;-))

Тоскливый Дятел Терпило 09.03 17:07 [ + -10 – ]

Правильно сделали. Только исками можно заставить соблюдать ПДД.

Vladlen 09.03 18:01 [ + 7 – ]

Уверен,что человек на мерседесе не виновен.Как верно сказано выше !За другой машиной сидел инвалид у которого нет ни рук ни ног!!!!Это только вдуматься!!!!Кто ему выдал водительское???Как бы он хорошо не ездил!!!!Хорошо ,что он еще не убил посторонних людей!!!Не может мерседес оставаясь на своей полосе откинуть так две тонны.Если верить снимкам.Неужели нет очевидцев,записи???