Полицейского у площади Победы сбил отказавшийся предъявлять документы водитель. Подробности
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти 43-летний тунеядец с топором ограбил пенсионерку в собственном доме
- Мужчина, злоупотреблявший алкоголем, угорел в дачном доме в Волосовском районе
- Открытие в лечении варикоза
- В Колпино 36-летняя женщина разбилась насмерть, пытаясь спуститься из окна по связанным простыням
- В Ленобласти полицейские нашли склад с контрафактными коньяком и водкой
- В Петербурге буйный молодой человек во время ссоры пырнул свою знакомую ножом в грудь
- Петербург благодаря вводу ЗСД вошел в десятку самых чистых регионов России
- 18-летнего парня обстреляли из травматики на улице Котельникова
- В Петербурге полиция гонялась за пьяным водителем "Форда" с краденными номерами в багажнике
- Пьяный водитель автобуса, ранее лишенный прав, едва не сбил пешехода на Васильевском острове
- Рецидивист до смерти забил собственную мать во время ссоры в Купчино
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
если кто-то решил закрыть что-либо опасное своим телом, он должен быть готов к наступлению для тела негативных последствий.
Кстати, а было ли тело в форме? Хотя и это не спасает. Давеча прошла информация, как двое полицаев нарядили в полицайскую форму двух неполицаев и вышли с ними на дело. Как раз в Московском районе. ;-))
http://spbvoditel.ru/2017/03/07/002/
Двое сотрудников ДПС уволены за «развод с ряжеными» после расследования «Синих ведёрок»
А где планы по перехвату, где видеокамеры из программы "Безопасный город", неужели все разворовали?!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
14:21, 27 февраля
на новости
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»