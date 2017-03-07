Обсуждение темы:

«Полицейского у площади Победы сбил отказавшийся предъявлять документы водитель. Подробности»

если кто-то решил закрыть что-либо опасное своим телом, он должен быть готов к наступлению для тела негативных последствий.

Кстати, а было ли тело в форме? Хотя и это не спасает. Давеча прошла информация, как двое полицаев нарядили в полицайскую форму двух неполицаев и вышли с ними на дело. Как раз в Московском районе. ;-))





http://spbvoditel.ru/2017/03/07/002/

Двое сотрудников ДПС уволены за «развод с ряжеными» после расследования «Синих ведёрок»

