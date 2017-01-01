Минобрнауки: Склонность к употреблению наркотиков имеют 8% российских школьников

Такие данные были получены на основании социально-психологического тестирования 3,4 млн из 10 млн российских учащихся 11-18 лет.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Минобрнауки: Склонность к употреблению наркотиков имеют 8% российских школьников»

ДeдЗахаp 09.03 14:09 [ + 6 – ]

В СССР школьники понятия не имели о наркотиках. Если и попадались взрослые наркоманы? То это было ЧП! Довела едрисня Ленинград! Своими чиновниками продажными, что крышуют этот "бизнес" и макаками аульными, которые провозят наркоту в своих задах вонючих!

Hиф-Hиф 09.03 17:41 [ + 2 – ]

а я не понял, куда смотрят духовныя скрепы?

НЕСТОР 09.03 18:30 [ + 1 – ]

Уберите черножопых-не будет наркозависимых. Все беды от этой нечисти.

Историк 09.03 18:31 [ + 2 – ]

А если провести тест на наркотики всех депутатов, чиновников, полицейских?!