Феминисток, задержанных 8 марта в центре Петербурга, отпустили из полиции только через 8 часов (фото)
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Общество
Больное общество стало. А это дети 2000-х поколение ковырялок и пидо.асов
Акции так называемых феминисток представляют собой дешевые популистские шоу, рассчитанные на дремучее подсознание у определенной категории граждан. В отношении них все меры, в том числе силовые, хороши.
Похоже нынешним мусорам неплохо поучиться у хапуг и ворья более учтивым манерам домогательства к населению.
арнольд питерский 09.03 13:37 [ + 0 – ]
Больное общество стало. А это дети 2000-х поколение ковырялок и пидо.асов
Ты так на зоне и остался, похоже, мысленно.. "Продукт" 80- тых )
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»