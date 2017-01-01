«Феминисток, задержанных 8 марта в центре Петербурга, отпустили из полиции только через 8 часов (фото)»

На акции феминисток на Невском нереально жесткие задержания, уже 8 pic.twitter.com/QYXgSAea6A — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2017 г.

Накануне, в Международный женский день, в Петербурге на Невском проспекте в районе Малой Конюшенной улицы задержали феминисток, сообщает "Фонтанка.ру".По словам одной из участниц акции Варвары Михайловой, изначально феминистки планировали совершить прогулку по Невскому проспекту от Малой Садовой улицы. Акция должна была напомнить «окружающим и себе в первую очередь, что многие права, которые есть у женщин на сегодняшний день, – результат долгой и упорной борьбы».В районе 15 часов на Малой Конюшенной участниц шествия задержали полицейские. По словам задержанных, полицейские действовали грубым образом. В результате задержания активистки получили ушибы и царапины.Как передает "ПИТЕР.ТВ", выпустили их из отделения только в 23.00. Очевидцы писали, что полиция просила активисток разойтись, но митингующие не выполнили требования силовиков. После этого офицеры начали задерживать женщин. По словам очевидцев, задержания проходили с применением силы. В социальных сетях люди писали, что полиция вела себя "жестко, кошмар какой-то".Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году