В Колпино 36-летняя женщина разбилась насмерть, пытаясь спуститься из окна по связанным простыням
18:42, 9 марта
Тэги: тело, смерть, самоубийство, колпино
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А с какого такого этот депутатишка без рук и ног управлял автомобилем? Кто дал инвалиду такое право? Это потенциальный убийца за рулём, что он и доказал собственной смертью. А теперь обвиняют человека, который стал жертвой обстоятельств. Позор властям и д... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»
Изотова крайним сделали. Позор! в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»
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что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»
Уверен,что человек на мерседесе не виновен.Как верно сказано выше !За другой машиной сидел инвалид у которого нет ни рук ни ног!!!!Это только вдуматься!!!!Кто ему выдал водительское???Как бы он хорошо не ездил!!!!Хорошо ,что он еще не убил посторонних люд... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»
В СССР школьники понятия не имели о наркотиках. Если и попадались взрослые наркоманы? То это было ЧП! Довела едрисня Ленинград! Своими чиновниками продажными, что крышуют этот "бизнес" и макаками аульными, которые провозят наркоту в своих задах вонючих! в «Минобрнауки: Склонность к употреблению наркотиков имеют 8% российских школьников»
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