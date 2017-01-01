В Ленобласти 43-летний тунеядец с топором ограбил пенсионерку в собственном доме

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«В Ленобласти 43-летний тунеядец с топором ограбил пенсионерку в собственном доме»

смерч 09.03 20:22 [ + 1 – ]

Смешно пишут..Тунеядец это не работающий...Потерпевшая как пишут не работающая тоже...Из логики писак ...Написали бы сразу...Тунеядец отобрал под угрозой топора у тунеядки 8 тысяч рублей.

Hиф-Hиф 09.03 20:26 [ + 0 – ]

ЦИТАТА

злоумышленник, угрожая топором хозяйке дома, отобрал у нее деньги. Преступник задержан.

КОНЕЦ ЦИТАТЫ



Бабке крупно повезло, что злоумышленник не в полной мере следовал классическому образцу.

Чую, пора этот классический образец объявлять экстремистским материалом и изымать из школьной программы.