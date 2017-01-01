Молодой мужчина в черном похитил два "Айфона" из салона на Просвещения

Злоумышленника ищет полиция.

Злоумышленника ищет полиция. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Вчера около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения, 87/1, неизвестный злоумышленник, на вид 23-27 лет, в черном пальто с погонами в виде хлястиков, серой кофте с капюшоном, похитил два телефона «Айфон» в упаковочных коробках. Сумма ущерба устанавливается.



В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним,

В Калининском районе расследуют ограбление салона связи, сообщают вВчера около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения, 87/1, неизвестный злоумышленник, на вид 23-27 лет, в черном пальто с погонами в виде хлястиков, серой кофте с капюшоном, похитил два телефона «Айфон» в упаковочных коробках. Сумма ущерба устанавливается.В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, в минувшие выходные двое "кавказцев" ограбили салон связи МТС на проспекте Авиаконструкторов.







Обсуждение темы: «Молодой мужчина в черном похитил два "Айфона" из салона на Просвещения» Володька иБн ХычинОвич 09.03 14:15 [ + 0 – ]

Чего только пальто чёрное?......уж совсем полит корректно.

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