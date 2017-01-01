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«На площади Победы водитель Ford Focus сбил полицейского и скрылся с места аварии »

на этом месте имеется светофор. Раз стыдливо о его цвете в момент ДТП не говорится, значит, пешеходам горел красный.

И вряд ли опер шел в форме, так что водитель не обязан был знать, что перед ним член органов. Так и норовят сигануть под машину.