«На площади Победы водитель Ford Focus сбил полицейского и скрылся с места аварии »

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Общество
на этом месте имеется светофор. Раз стыдливо о его цвете в момент ДТП не говорится, значит, пешеходам горел красный.
И вряд ли опер шел в форме, так что водитель не обязан был знать, что перед ним член органов. Так и норовят сигануть под машину.
Но зачем уезжать с места происшествия? Это наводит на мысли, что водитель был пьян
Предполагаю, что сотрудник полиции был в форме, а значит имел место умышленный наезд на представителя власти. Это вызов нашему обществу. Найти и обезвредить злоумышленника-дело чести для правоохранительных органов. Уверен, что это вопрос скорого времени.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»