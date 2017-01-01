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«Доверчивый пенсионер с улицы Бутлерова лишился 1,5 млн после "проверки счетчиков"»

Да сон наверное то был....Что бы мужик да на видном месте заначку да такую и оставил..не верю!Тут мелочь так прячешь что потом самому не найти,а тут полтора ляма...А главное какого уя он их пусил в комнату когда счётчик в коридоре,а возможно он вообще на лестнице..