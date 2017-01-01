Жителя Славянки отправили в психбольницу после обещаний "взорвать и расстрелять" администрацию района

В 2016 году мужчину уже судили за ложное сообщение о теракте.

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«Жителя Славянки отправили в психбольницу после обещаний "взорвать и расстрелять" администрацию района»