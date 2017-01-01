На Охте мать-"кукушка" оставила знакомой маленького сына и исчезла на три недели

Полиция готовится возбудить уголовное дело.

Полиция готовится возбудить уголовное дело.



По информации АН «Оперативное прикрытие», ребенка 14 февраля оставила 44-летней петербурженке, проживающей на Большой Пороховской улице, малознакомая 27-летняя женщина. Она попросила посидеть с малышом, пока «будет на работе».



И вот уже более трех недель мамаша не забирает сына, лишь изредка названивая подруге с обещаниями прийти за ребенком.



Полиция намерена возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Как выяснилось, мать и отец ребенка уже привлекались к ответственности по аналогичной статье КоАП РФ.



Напомним,

Полиция Красногвардейского района изъяла и отправила в больницу мальчика, родившегося летом 2015 года.По информации АН «Оперативное прикрытие», ребенка 14 февраля оставила 44-летней петербурженке, проживающей на Большой Пороховской улице, малознакомая 27-летняя женщина. Она попросила посидеть с малышом, пока «будет на работе».И вот уже более трех недель мамаша не забирает сына, лишь изредка названивая подруге с обещаниями прийти за ребенком.Полиция намерена возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Как выяснилось, мать и отец ребенка уже привлекались к ответственности по аналогичной статье КоАП РФ.Напомним, в феврале аналогичная история произошла в Московском районе, где нерадивая мамаша "бросила" на подругу свою 6-летнюю дочь и исчезла.







Обсуждение темы: «На Охте мать-"кукушка" оставила знакомой маленького сына и исчезла на три недели» Тоскливый Дятел Терпило 09.03 12:30 [ + -3 – ]

Наверное загуляла как кошка по весне. А вот папа где?

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