В Авиагородке таксист "взял в заложники" туриста из Ирландии, выставив счет в 16 тысяч
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Общество
Таксист вообще офанарел чтоли . Я бы на месте иностранца морду водятелу расцарапала.
Надо привлечь этого шулера к уголовной ответственности за мошенничество, и за взятие в заложники.
Хотел заработать легкие деньги, а заработал срок
Не гребу всех под одну гребенку, но извозчики и так зарабатывают хорошие деньги: очень часто недодают сдачу, везут по счетчику по маршрутам с перегруженным транспортным движением. А самый рассадник бомбил : на московском вокзале и аэропорт
Такие инциденты формируют неблагоприятный имидж о городе у иностранцев. Необходимо найти таксиста, заставить вернуть деньги и принести извинения. После этого лишить прав на полгода.
...взял такси от Зимнего дворца - получил счет в 16 000 рублей;
...взял такси от ул. Шкапина или ул. Партизана Германа получил счет в 1000 рублей.
Всё справедливо!!! Место посадки должно влиять на тариф!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Солтан, готовьтесь! Я не нарушаю скоростной режим. Люблю ездить медленно. Если висит знак 40, то 40. Чтоб сзади ки... в «Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей»