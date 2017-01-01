В Авиагородке таксист "взял в заложники" туриста из Ирландии, выставив счет в 16 тысяч

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«В Авиагородке таксист "взял в заложники" туриста из Ирландии, выставив счет в 16 тысяч»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 09.03 11:44 [ + 3 – ]

Таксист вообще офанарел чтоли . Я бы на месте иностранца морду водятелу расцарапала.

Надо привлечь этого шулера к уголовной ответственности за мошенничество, и за взятие в заложники.

Хотел заработать легкие деньги, а заработал срок



Зоя - Змeя Особо Ядовитая 09.03 12:05 [ + 1 – ]

Не гребу всех под одну гребенку, но извозчики и так зарабатывают хорошие деньги: очень часто недодают сдачу, везут по счетчику по маршрутам с перегруженным транспортным движением. А самый рассадник бомбил : на московском вокзале и аэропорт





Тоскливый Дятел Терпило 09.03 12:28 [ + 1 – ]

Такие инциденты формируют неблагоприятный имидж о городе у иностранцев. Необходимо найти таксиста, заставить вернуть деньги и принести извинения. После этого лишить прав на полгода.

Bloempje 09.03 12:57 [ + -3 – ]

...взял такси от Зимнего дворца - получил счет в 16 000 рублей;

...взял такси от ул. Шкапина или ул. Партизана Германа получил счет в 1000 рублей.

Всё справедливо!!! Место посадки должно влиять на тариф!