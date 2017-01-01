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«Покупатель забыл ружье у кассы в "Магните" на Славы»

Тоскливый Дятел Терпило 09.03 11:16 [ + -5 – ]

Интересно, как она сразу определила, что ружье нарезное. Теперь рассеянный покупатель может лишиться и ружья, и разрешения.