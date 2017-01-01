Поход в "Пассаж" за подарками закончился для безработного петербуржца пропажей авто за 6,5 млн

С Манежной площади у мужчины похитили «Мерседес».

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Обсуждение темы:

«Поход в "Пассаж" за подарками закончился для безработного петербуржца пропажей авто за 6,5 млн»

Тоскливый Дятел Терпило 09.03 11:19 [ + -4 – ]

И еще кто-то сетует на нынешнюю власть, при которой безработные могут позволить себе купить элитную иномарку.

Волк Лисыч 09.03 12:56 [ + 1 – ]

На машину деньги нашёл, а на охраняемую парковку около Пассажа пожалел 200 рублей. Ах да, он же безработный.