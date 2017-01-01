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Петербургскую пенсионерку оставили без "Ленд Ровера" во время шоппинга в "Меге"

15:26
Тэги: угоны, кража, ленобласть, авто
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Тэги: угоны, кража, ленобласть, авто
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Общество
Обсуждение темы:
«Петербургскую пенсионерку оставили без "Ленд Ровера" во время шоппинга в "Меге"»
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Анжей Стамбулянский 07.03 17:08 [ + 0 ]

Старая, пусть лучше пешком ходит, для здоровья полезнее!

Всего комментариев - 1

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