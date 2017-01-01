Петербургскую пенсионерку оставили без "Ленд Ровера" во время шоппинга в "Меге"

Угонщиков ищет полиция.

Угонщиков ищет полиция.



Как сообщает 47News, утром 6 марта в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 59-летняя петербурженка.



Женщина сообщила, что с парковки ТЦ «МЕГА Дыбенко» похитили ее автомобиль Land Rover 2014 года выпуска. Машина, по словам потерпевшей, застрахована по каско и оборудована только штатной сигнализацией.



Машину, вероятнее всего, похитители отогнали в «отстойник». Полиция ищет пропажу, а страховая изучает обстоятельства произошедшего.



Напомним,

Угонщики автомобилей с парковок «МЕГИ» лишили дорогой иномарки очередного клиента торгового центра.Как сообщает 47News, утром 6 марта в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 59-летняя петербурженка.Женщина сообщила, что с парковки ТЦ «МЕГА Дыбенко» похитили ее автомобиль Land Rover 2014 года выпуска. Машина, по словам потерпевшей, застрахована по каско и оборудована только штатной сигнализацией.Машину, вероятнее всего, похитители отогнали в «отстойник». Полиция ищет пропажу, а страховая изучает обстоятельства произошедшего.Напомним, в феврале на Васильевском острове у предпринимательницы угнали иномарку за 5 миллионов рублей.







Обсуждение темы: «Петербургскую пенсионерку оставили без "Ленд Ровера" во время шоппинга в "Меге"» Анжей Стамбулянский 07.03 17:08 [ + 0 – ]

Старая, пусть лучше пешком ходит, для здоровья полезнее!

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