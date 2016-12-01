Обсуждение темы:

«На Челябинской улице нашли "живодерню", где забивали свиней и мучили собак (фото, видео)»

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свиньи, которые содержались в ужасных условиях. Там же их забивали на продажу.

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Что-то не стыкуется. Чтобы свинью продать на мясо, ее надо вырастить и хорошо кормить, т.е. содержать в приличных условиях, иначе мяса получится мало.