«В петербургском метро появились плакаты против дискриминации женщин (фото)»

Утром 7 марта накануне Международного женского дня в петербургском метро активисты Российского социалистического движения расклеили плакаты против дискриминации женщин. Плакаты посвящены темам домашнего насилия, трудовой дискриминации, проституции и сексуальной объективации.Активисты напоминают, что за год в России более10 тысяч женщин гибнут от рук своих близких. По статистике, работницы, занятые в профессиях, традиционно считающихся «женскими», получают в среднем на 30% меньше, чем мужчины. Напомнили петербуржцам и о скандале в «Аэрофлоте», где решили избавиться от стюардесс, «не подходящих» по внешности и возрасту.Участники движения предлагают бороться с проблемами созданием кризисных центров и убежищ для жертв насилия, введением квот для женщин при приеме на работу и в высшие учебные заведения, прозрачных критериев оценки профессиональной компетентности, повышением зарплат, социальной реабилитацией секс-работниц.Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году