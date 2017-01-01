Статистика: Начинающие автомобилистки водят аккуратнее мужчин-новичков
14:05
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«Статистика: Начинающие автомобилистки водят аккуратнее мужчин-новичков»
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Что Медведев, что Путин, что Сердюков, что Васильева и прочие казнокрады! Им что уже и ПРАВДУ нельзя сказать!? Как они все боятся открытости, честности и ещё своего НАРОДА!? в «Полиция задержала участников несогласованной акции против Медведева в центре Петербурга (фото, видео)»
Екатерина Великая портвешком не баловалась в отличии от вальки - стакана и злоупотребления пресекала решительно. Эта супервумен вреда для города допустила почти столько, сколько немецко - фашистские туристы во время блокады. Про сосули и про лазер вообщ... в «ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»
когда вождя воинственных дворников-таджиков, нацелившихся лазером сбивать сосули, называют умной, то это говорит о полном бедилизме оценщиков. валька-стакан и интеллект - понятия параллельные и нигде, никогда не пересекающиеся. видел я как-то эту помятую ... в «ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»
Ясен пень она умней царицы-узурпаторши! Лишь одна идея сбивать сосули лазырем увековечила ее несравненный интеллект в благодарной памяти пасомых на святой Руси! в «ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»
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