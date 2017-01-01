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«Статистика: Начинающие автомобилистки водят аккуратнее мужчин-новичков»

Таких нетрудно заметить в потоке )) Глаза по 9 копеек, костяшки пальцев побелели на руле и все их обгоняют, покрутив у виска..