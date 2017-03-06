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Полиция задержала банду мошенников, которые под видом соцработников обворовывали пенсионеров

17:45, 7 марта
Тэги: мошенничество, кража, задержания, арест
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Тэги: мошенничество, кража, задержания, арест
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Общество
Обсуждение темы:
«Полиция задержала банду мошенников, которые под видом соцработников обворовывали пенсионеров »
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смерч 07.03 18:17 [ + 10 ]

Это же каким надо быть....что бы поверить в денежную реформу с доставкой и обменом на дому..Гитлер хоть и цука но теперь начинаешь понимать по чему он так ненавидел цыган и евреев.

монк-аль-ахри 07.03 18:26 [ + 13 ]

опять цыганская мразь! и кто сказал, что цыган надо жалеть? фантазировать, что они - люди?

ДeдЗахаp 07.03 18:48 [ + 13 ]

Ко мне такие же "деятели" раз позвонили, "Подарки принесли от собеса, со скидкой". Такую им оттяжку дал, что мигом испарились. Самим надо думать кого в квартиру пускать? И, на лестничной площадке и в подъезде всех предупреждаю о мошенниках. А, тут на тебе!? И, ко мне "доброхоты" пожаловли!

Анжей Стамбулянский 07.03 20:45 [ + 6 ]

Человеческий мусор!

Yuri Dio 07.03 22:21 [ + 3 ]

И снова цыганская мразь..............................

НЕСТОР 08.03 09:33 [ + 0 ]

Повесить цыганское отродье на Дворцовой.

Всего комментариев - 6

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