Полиция задержала банду мошенников, которые под видом соцработников обворовывали пенсионеров

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«Полиция задержала банду мошенников, которые под видом соцработников обворовывали пенсионеров »

смерч 07.03 18:17 [ + 10 – ]

Это же каким надо быть....что бы поверить в денежную реформу с доставкой и обменом на дому..Гитлер хоть и цука но теперь начинаешь понимать по чему он так ненавидел цыган и евреев.

монк-аль-ахри 07.03 18:26 [ + 13 – ]

опять цыганская мразь! и кто сказал, что цыган надо жалеть? фантазировать, что они - люди?

ДeдЗахаp 07.03 18:48 [ + 13 – ]

Ко мне такие же "деятели" раз позвонили, "Подарки принесли от собеса, со скидкой". Такую им оттяжку дал, что мигом испарились. Самим надо думать кого в квартиру пускать? И, на лестничной площадке и в подъезде всех предупреждаю о мошенниках. А, тут на тебе!? И, ко мне "доброхоты" пожаловли!