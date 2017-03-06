Полиция задержала банду мошенников, которые под видом соцработников обворовывали пенсионеров
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Общество
Это же каким надо быть....что бы поверить в денежную реформу с доставкой и обменом на дому..Гитлер хоть и цука но теперь начинаешь понимать по чему он так ненавидел цыган и евреев.
опять цыганская мразь! и кто сказал, что цыган надо жалеть? фантазировать, что они - люди?
Ко мне такие же "деятели" раз позвонили, "Подарки принесли от собеса, со скидкой". Такую им оттяжку дал, что мигом испарились. Самим надо думать кого в квартиру пускать? И, на лестничной площадке и в подъезде всех предупреждаю о мошенниках. А, тут на тебе!? И, ко мне "доброхоты" пожаловли!
Человеческий мусор!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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