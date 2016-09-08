ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян

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«ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»

Hиф-Hиф 07.03 13:37 [ + 10 – ]

Ясен пень она умней царицы-узурпаторши! Лишь одна идея сбивать сосули лазырем увековечила ее несравненный интеллект в благодарной памяти пасомых на святой Руси!

Волк Лисыч 07.03 13:54 [ + 12 – ]

Екатерина Великая портвешком не баловалась в отличии от вальки - стакана и злоупотребления пресекала решительно. Эта супервумен вреда для города допустила почти столько, сколько немецко - фашистские туристы во время блокады. Про сосули и про лазер вообще шедевр.

dexter 07.03 14:19 [ + 6 – ]

Масштаб личностей несопоставим. Рейтинги ВЦИОМ годятся для зрителей киселёва, разве что )



монк-аль-ахри 07.03 14:22 [ + 11 – ]

когда вождя воинственных дворников-таджиков, нацелившихся лазером сбивать сосули, называют умной, то это говорит о полном бедилизме оценщиков. валька-стакан и интеллект - понятия параллельные и нигде, никогда не пересекающиеся. видел я как-то эту помятую от вчерашнего дуру на открытии очередного памятника. как только она открыла рот, возникли сомнения в её способности что-то внятно и обоснованно говорить. не горбачёв, конечно, но оратор ещё тот.

НЕСТОР 07.03 14:51 [ + 6 – ]

Самое мразь и гавно изуродующая Питер, закатующая старые трубы в тепломагистралях,вонючая коммуняка.

mukss 07.03 16:44 [ + -4 – ]

В.И.Матвиенко обеспечила приток инвестиций в город. Инвестиций такого порядка, что можно с уверенностью говорить о невозможности повторения - как бы не сложилась политическая ситуация. "сосули", трубы какие то...коммуналки-сборище распущеных, безотвественных дегенератов: кто из присутствующих на этом....пил с Матвиенко? По стакану?Кто берётся судить о "масштабах личности"? Плесень, поливающая друг друга дерьмом в течении нескольких лет! Что ВЫ ВСЕ можете знать о власти существующей....из вонючих коммуналок? Новостей нет - есть сообщения о убийствах, грабежах, воровстве, изнасилованиях - так вам это и надо! Моментально подключаетесь и начинаете смаковать, обсасывать....И ВЦИОМ тоже для вас! Жрите, попукивая в диван, да сливайте друг на друга помои!