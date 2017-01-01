Обсуждение темы:

«РЖД добивается права отказывать в перевозке пассажирам, курившим в поездах»

ЦИТАТА

"Антитабачный" закон в РФ действует с июня 2013 года, он запрещает курение в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, остановках общественного транспорта, вокзалах и в аэропортах, а с 2014 года - также в кафе и ресторанах, гостиницах, на платформах пригородных электричек и в поездах дальнего следования.

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Правильно! Еще надо запретить посещать все перечисленные места лицам, предававшимся гнусному пороку курения табака в течение менее 2 часов до момента попытки посещения. А то как войдет такое ЧМО в трамвай с легкими, полными дыма, так хоть топор вешай!