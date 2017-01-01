Бывшая "жрица любви" пропала в Сосновой Поляне

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«Бывшая "жрица любви" пропала в Сосновой Поляне»

ДeдЗахаp 07.03 13:08 [ + 8 – ]

Лучше бы все путаны едрисьи ЗакСовские, кремлёвские, госдуровские - пропали навеки! Хотя бы НАРОД пожил нормально без казнокрадов медведо-путинских, кризисных обещалок и обиралок!

Hиф-Hиф 07.03 13:57 [ + 3 – ]

Редакция! Я моск сломал от ваших кавычек!

Если она жрица любви, то тогда да, занималась проституцией. Но у вас она не жрица любви, а "жрица любви", т. е. проституцией таки не занималась. И чО? "Рекбус, кроксворд." (С)