Петербургские депутаты потребовали через суд отменить закон, приравнявший встречи с избирателями к митингам

Парламентарии считают, что закон нарушает права депутатов и избирателей.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Петербургские депутаты потребовали через суд отменить закон, приравнявший встречи с избирателями к митингам»

ДeдЗахаp 07.03 13:02 [ + 7 – ]

Это не закон, а едрисье кривосудие! Путино-едрисья дерьмо-кратия боится до ужаса своего НАРОДА!!!