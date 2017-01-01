Фургон и тягач смяли ВАЗ с двух сторон на углу Богатырского и Испытателей (фото)

Обсуждение темы: «Фургон и тягач смяли ВАЗ с двух сторон на углу Богатырского и Испытателей (фото)» Меланья 07.03 14:17 [ + -1 – ]

Так кто тяжелей - Дукато или Жигуль? Три ха-ха...

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