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«В Ленобласти из офиса страховой компании злоумышленники вынесли сейф с деньгами в трех валютах»

Эти все страховые компании, в основном жульё на жулье и жульём погоняют! Может и ограбили их клиенты, обманутые этими злодеями?