Двое подростков ограбили 14-летнего школьника на улице Шостаковича
18:47, 7 марта
Тэги: дети, грабеж, выборгский район, задержания
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когда вождя воинственных дворников-таджиков, нацелившихся лазером сбивать сосули, называют умной, то это говорит о полном бедилизме оценщиков. валька-стакан и интеллект - понятия параллельные и нигде, никогда не пересекающиеся. видел я как-то эту помятую ... в «ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»
Екатерина Великая портвешком не баловалась в отличии от вальки - стакана и злоупотребления пресекала решительно. Эта супервумен вреда для города допустила почти столько, сколько немецко - фашистские туристы во время блокады. Про сосули и про лазер вообщ... в «ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»
Ясен пень она умней царицы-узурпаторши! Лишь одна идея сбивать сосули лазырем увековечила ее несравненный интеллект в благодарной памяти пасомых на святой Руси! в «ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян»
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