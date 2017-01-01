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«На Пискаревском водитель в окно увидел угон своего "Рендж Ровера"»

Как видите, даже самые крутые и дорогие противоугонки - не помеха для угонщиков! 1-2 минуты и машина быстренько уезжает в неизвестном направлении!...