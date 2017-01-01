На Кубинской спасатели сняли женщину, повисшую на балконе 4-го этажа после ссоры с мужем

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«На Кубинской спасатели сняли женщину, повисшую на балконе 4-го этажа после ссоры с мужем»

Тоскливый Дятел Терпило 07.03 12:09 [ + -2 – ]

В каждой квартире необходимо оборудовать убежище, где человек может укрыться. Наилучший вариант, это ванная комната. Тогда не придется в спешке выбегать на балкон.