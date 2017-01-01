«Полиция задержала участников несогласованной акции против Медведева в центре Петербурга (фото, видео)»

Накануне в Петербурге прошел народный сход за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает газета «Коммерсантъ». Всего в акции, организованной демократическим движением «Весна», участвовали около 70 человек.Как пишет, акция, которая проходила рядом с аркой Главного штаба на Большой Морской улице, собрала около 15 человек. Участники скандировали «Кря-кря-кря, ты, Димон, воруешь зря», а также попытались организовать хоровод вокруг полицейского автомобиля. Спустя несколько минут после начала акции начались задержания.Фото: ИА "Росбалт"На сходе полиция задержала шестерых активистов. Позже их отпустили, сообщило «ОВД-Инфо». На задержанных составили протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).Фото:Как отмечается в сообществе мероприятия во «ВКонтакте», активисты решили провести акцию после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьера Дмитрия Медведева.В расследовании ФБК говорится о резиденциях премьера, а также о связанных с ним фондах, объем средств которых составляет 70 млрд руб. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала расследование ФБК «пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа».Авторы фильма заявили, что потратили на «расследование» более полугода. Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать «расследование» команды Навального в отношении Дмитрия Медведева.