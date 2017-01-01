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«Рыжебородого мертвеца в форме охранника нашли в сквере на Косинова»

Дятел, стоит лишь осмотреть рыжего на расширенность некой его части. Сразу можно определить, известный нам это персонаж - дерьмометатель и обидчик пожилых людей или нет? В этом случае не грех и посмеяться? Если не он, снять шапку и почтить память!