В Купчино водитель микроавтобуса сбил девочку-подростка на переходе

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«В Купчино водитель микроавтобуса сбил девочку-подростка на переходе»

Тоскливый Дятел Терпило 07.03 10:51 [ + -5 – ]

Обычно Транзитом управляют опытные водители. Я понимаю, если бы это была маршрутка, где водители спешат и пренебрегают часто ПДД.

ДeдЗахаp 07.03 12:06 [ + 8 – ]

Понаехало ишачья аульного! Которые ничего не умеют, как запряжённой арбой управлять и рассекать по своему аулу!

махоня 07.03 12:42 [ + -3 – ]

А что там делала девочка в 8 утра? Там переход к говнотечке. Школа в другой стороне.

махоня 07.03 12:43 [ + 0 – ]

16-17 лет это вроде уже не девочка?