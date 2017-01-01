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«Арестованный за хулиганство парень сбежал из больницы в Ломоносове»

Тоскливый Дятел Терпило 07.03 10:49 [ + -3 – ]

Странное место для ареста однако избрали. В следующий раз надо в санаторий-профилакторий направлять с 6-разовым питанием.