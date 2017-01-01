Врачи не смогли спасти мужчину, обгоревшего в Вечном огне на Марсовом поле

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«Врачи не смогли спасти мужчину, обгоревшего в Вечном огне на Марсовом поле»

Тоскливый Дятел Терпило 07.03 10:47 [ + 2 – ]

Этот инцидент лишний раз доказывает необходимость создания мобильных пунктов-приютов для людей с неблагополучной судьбой, где они могли бы получить горячее питание, переночевать и помыться. Уровень цивилизации общества определяется заботливым отношением к нашим братьям, находящимся в сложной жизненной ситуации.