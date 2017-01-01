Петербуржец, заперший дочь на балконе после ссоры, стал фигурантом уголовного дела

15-летняя девочка попыталась спуститься на землю с высоты второго этажа и сорвалась.

15-летняя девочка попыталась спуститься на землю с высоты второго этажа и сорвалась.



Как передает «Фонтанка.ру», следственный комитет квалифицировал поведение родителя как «покушение на убийство». 40-летний отец задержан в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Как сообщалось ранее, инцидент произошел 4 марта около 19 часов в квартире дома на проспекте Культуры.

Полиция Калининского района Петербурга задержала мужчину, который после ссоры выставил 15-летнюю дочь на балкон «остыть». Девочка попыталась спуститься со второго этажа и сорвалась.Как передает «Фонтанка.ру», следственный комитет квалифицировал поведение родителя как «покушение на убийство». 40-летний отец задержан в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как сообщалось ранее, инцидент произошел 4 марта около 19 часов в квартире дома на проспекте Культуры. Десятиклассница, которая оказалась на холоде и упала при попытке слезть с балкона второго этажа, сейчас находится в реанимации детской городской больницы №19 в тяжелом состоянии . Врачи зафиксировали у нее серьезные травмы головы.







Обсуждение темы: « Петербуржец, заперший дочь на балконе после ссоры, стал фигурантом уголовного дела » Hиф-Hиф 07.03 09:58 [ + 0 – ]

какое к чертям убийство? максимум незаконное лишение свободы Тоскливый Дятел Терпило 07.03 10:00 [ + -2 – ]

Изуверские методы воспитания, сродни фашистским. В такую погоду легко заработать воспаление легких. Необходимо привлечь к уголовной ответственности и лишить родительских прав.

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