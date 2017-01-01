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Расстрелянный под Петербургом подполковник УФСИН скончался в больнице

09:47
Тэги: убийство, смерть, тюрьма, покушение, следствие, медицина, стрельба, ранения
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Тэги: убийство, смерть, тюрьма, покушение, следствие, медицина, стрельба, ранения
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Общество
Обсуждение темы:
«Расстрелянный под Петербургом подполковник УФСИН скончался в больнице»
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Тоскливый Дятел Терпило 07.03 09:57 [ + -4 ]

Жаль. Наверное, был честный, принципиальный человек, который противодействовал коррупции.

fortunato 07.03 11:35 [ + 3 ]

просто не поделили откаты новые кресты уже долгострой

Иванов1 07.03 14:14 [ + 2 ]

Уссаться можно: мусора не поделили строительство новой тюрьмы и начали мочить друг друга

монк-аль-ахри 07.03 14:27 [ + 2 ]

коррупция истребляет россиянскую педерацию. не хер было коммунистов из власти убирать!

Всего комментариев - 4

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