Расстрелянный под Петербургом подполковник УФСИН скончался в больнице

Ранее по подозрению в организации преступления задержали начальника жертвы.

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Обсуждение темы:

«Расстрелянный под Петербургом подполковник УФСИН скончался в больнице»

Тоскливый Дятел Терпило 07.03 09:57 [ + -4 – ]

Жаль. Наверное, был честный, принципиальный человек, который противодействовал коррупции.

fortunato 07.03 11:35 [ + 3 – ]

просто не поделили откаты новые кресты уже долгострой

Иванов1 07.03 14:14 [ + 2 – ]

Уссаться можно: мусора не поделили строительство новой тюрьмы и начали мочить друг друга