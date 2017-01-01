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«Жителя Петербурга арестовали за изнасилование школьницы в машине»

Тоскливый Дятел Терпило 07.03 09:55 [ + -2 – ]

Непонятно конечно, под каким предлогом ему удалось заманить девочку в машину, но явно это извращенец. Что ему дальше за это будет?