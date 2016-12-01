Житель Красноярска развращал по Интернету школьницу из Петербурга

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«Житель Красноярска развращал по Интернету школьницу из Петербурга»

8585 06.03 17:25 [ + 2 – ]

Мужик козёл, но в наше время 15-летнюю и развратить-то особо нечем. Другие нравы...

Тоскливый Дятел Терпило 06.03 17:37 [ + -5 – ]

Это недопустимо и аморально. В 15 лет девочка думает только об учебе, игрушках, книгах и слепо повинуется родителям, которым следовало бы взять под контроль ее знакомства в интернете. До 18 лет она не должны даже знать, что такое "мужское достоинство".