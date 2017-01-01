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«Пьяный мужчина до смерти избил свою 50-летнюю сожительницу на Искровском проспекте»

Инь Порось 06.03 19:30 [ + 0 – ]

... Чем тупее, безвольнее стадо, одурманенное алкогольными парами - тем им легче управлять ... Разделяй и властвуй ... Вот власть и делает всё, чтобы спаивать коренное население ...

... А представьте себе других людей - образованных, обученных с детства наукам и искусствам (и прежде всего - боевым), со своим Кодексом Чести, смелых, решительных, вооружённых, благородных, живущих по принципу - "Слабого защити, падшему - помоги, хама - жёстко поставь на место" и т.д. и т.п.

Конечно, этот образ Настоящего Человека чересчур романтичен, утопичен ... Такие люди власть не нужны ... Только лишняя морока и нервотрёпка с ними ... Нужны бессловесные рабы, обслуживающие эту власть под чутким надзором силовиков (легитимные надсмотрщики) и этнических бандитов, прежде всего с Северного Кавказа (нелегитимные надсмотрщики) ...