«Пьяный мужчина до смерти избил свою 50-летнюю сожительницу на Искровском проспекте»

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Общество
Не понимаю, кто пьет на ночь. Легли бы спать пораньше и оба не пострадали бы.
... Чем тупее, безвольнее стадо, одурманенное алкогольными парами - тем им легче управлять ... Разделяй и властвуй ... Вот власть и делает всё, чтобы спаивать коренное население ...
... А представьте себе других людей - образованных, обученных с детства наукам и искусствам (и прежде всего - боевым), со своим Кодексом Чести, смелых, решительных, вооружённых, благородных, живущих по принципу - "Слабого защити, падшему - помоги, хама - жёстко поставь на место" и т.д. и т.п.
Конечно, этот образ Настоящего Человека чересчур романтичен, утопичен ... Такие люди власть не нужны ... Только лишняя морока и нервотрёпка с ними ... Нужны бессловесные рабы, обслуживающие эту власть под чутким надзором силовиков (легитимные надсмотрщики) и этнических бандитов, прежде всего с Северного Кавказа (нелегитимные надсмотрщики) ...
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14:21, 27 февраля
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