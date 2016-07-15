Аэроэкспресс до Пулково начнут строить в 2018 году (видео)

Поездка от Витебского вокзала до аэропорта займет около 25 минут.

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«Аэроэкспресс до Пулково начнут строить в 2018 году (видео)»

монк-аль-ахри 06.03 18:35 [ + 2 – ]

сказки про аэроэкспресс давно превратились в беспроигрышную городскую побасенку....как говорили во времена Суворова: раньше небо упадёт в Дунай, чем русские запустят аэроэкспресс!

ё-человек 06.03 18:50 [ + 2 – ]

Эти 10 миллиардов уже давно потратили неизвестно на что. И теперь ни денег, ни экспресса. При этом возникает интересный вопрос: а как это дали кредит, если даже проекта не было.

SCORPION69 06.03 19:02 [ + 2 – ]

ё-человек прокт то был составлен еще 3 года назад но все бабло помылил слюняев он же албин