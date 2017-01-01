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«На Васильевском пьяный парень вытолкнул из окна 4-го этажа 17-летнего подростка»

Синька - чмо!

Офигенно - напились, подрались, вышвырнул собутыльника в окно, может, сразу пожалел об этом, только событий не воротить... Жизнь друга загубил, и свою испортил. .. и жизнь и биографию. И оба в юном возрасте. ..