Петербуржец 15,5 лет проведет в колонии за попытку изнасилования и убийство женщины на кладбище в Петродворцовом районе

Кроме того, обвиняемый, избив до смерти свою жертву, похитил у нее телефон.

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«Петербуржец 15,5 лет проведет в колонии за попытку изнасилования и убийство женщины на кладбище в Петродворцовом районе»

Неzнайка. 06.03 15:28 [ + 8 – ]

Таких вы..лядков гасить нужно, сразу, наглухо. Это дерьмо, а не человек...

8585 06.03 15:55 [ + 4 – ]

Ну и выйдет на УДО скоро. Будет отравлять людям жизнь дальше. К стенке гадину.

бармалей 06.03 16:00 [ + 4 – ]

вздеруть на фонарном столбе,что бы все видели,что бы проходя мимо плевали в эту сволочь, а после выкинуть труп что бы был неприкаянный.

Тоскливый Дятел Терпило 06.03 17:47 [ + -5 – ]

Уважаемый Бармалей, Вы не вполне правы. Мы живем в цивилизованном обществе и должны даже к закоренелым преступникам относиться по закону. Публичные казни и наказания остались только в неразвитых странах. В данном случае, речь идет об очень молодом человеке, который хотя и совершил тягчайшее преступление, но возможно сделал это впервые в жизни. Не надо лишать его возможности искреннего покаяния и вечного раскаяния в этом страшном грехе, общество должно ему дать шанс исправиться и в течение всей жизни вымолить прощение. Тем более, 15 лет строгого не сахар.

монк-аль-ахри 06.03 18:42 [ + 1 – ]

храбрый русский алкаш. на одинокую бабу всего с одним ножом пошёл....