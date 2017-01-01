«Петербуржец 15,5 лет проведет в колонии за попытку изнасилования и убийство женщины на кладбище в Петродворцовом районе»

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Общество
Таких вы..лядков гасить нужно, сразу, наглухо. Это дерьмо, а не человек...
Ну и выйдет на УДО скоро. Будет отравлять людям жизнь дальше. К стенке гадину.
вздеруть на фонарном столбе,что бы все видели,что бы проходя мимо плевали в эту сволочь, а после выкинуть труп что бы был неприкаянный.
Уважаемый Бармалей, Вы не вполне правы. Мы живем в цивилизованном обществе и должны даже к закоренелым преступникам относиться по закону. Публичные казни и наказания остались только в неразвитых странах. В данном случае, речь идет об очень молодом человеке, который хотя и совершил тягчайшее преступление, но возможно сделал это впервые в жизни. Не надо лишать его возможности искреннего покаяния и вечного раскаяния в этом страшном грехе, общество должно ему дать шанс исправиться и в течение всей жизни вымолить прощение. Тем более, 15 лет строгого не сахар.
храбрый русский алкаш. на одинокую бабу всего с одним ножом пошёл....
Я читаю дятла и вспоминаю слова Аль Пачино...:В детстве я мечтал о велосипеде и просил Бога что бы он мне его дал.Потом я понял как работает Бог..Я украл велосипед и стал просить прощения у Бога...Какое на покаяние у этого ублюдка?Мозг включи,на кладбище напасть,ограбить и убить..Это в мозгу для нормального человека не вкладывается!Женщина пришла навестить могилу отца,а тут..Давить таких надо и при чём сразу!Ничего не выйдет из этого ублюдка!А тут 15..и чё?Эта цука выйдет и будет жить дальше.Даже не по себе..На кладбище уже убивать стали..Ёб..власть с её ёб..новым поколением ублюдков!
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14:21, 27 февраля
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