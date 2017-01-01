Новые выделенные полосы для трамваев появятся в Петербурге к концу лета
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Общество
Трамваи из центра города нужно убирать. Представляю, что будет твориться на Расстанной улице.
Комитет по транспорту удачно пилит бабло!!!!!!!!!!!!!!!!!!В Девяткино одна дорога на 1,5 мил.жителей!!!!Но вот для никчемного трамвая,который возит 10,5 человек очень нужда своя полоса.Особенно на Политехе.Без этого город задыхается.80% пробок из за общественного транспорта,который ходит хаотично ,пользы от него мало.От станций метро надо делать пассажирскую развозку,а не пускать общественный транспорт через весь город.Упразднить маршруты,Провести мониторинг и убрать с пробега ненужное движение.Когда один автобус днем!!!!!везет 10 человек это бред.И головотяпство комитета.Но это же надо думать и работать!!!А чиновник в РФ не способен думать и работать для людей,все для себя .Поэтому хоть ничего не изменится.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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