Обсуждение темы:

«Новые выделенные полосы для трамваев появятся в Петербурге к концу лета»

Комитет по транспорту удачно пилит бабло!!!!!!!!!!!!!!!!!!В Девяткино одна дорога на 1,5 мил.жителей!!!!Но вот для никчемного трамвая,который возит 10,5 человек очень нужда своя полоса.Особенно на Политехе.Без этого город задыхается.80% пробок из за общественного транспорта,который ходит хаотично ,пользы от него мало.От станций метро надо делать пассажирскую развозку,а не пускать общественный транспорт через весь город.Упразднить маршруты,Провести мониторинг и убрать с пробега ненужное движение.Когда один автобус днем!!!!!везет 10 человек это бред.И головотяпство комитета.Но это же надо думать и работать!!!А чиновник в РФ не способен думать и работать для людей,все для себя .Поэтому хоть ничего не изменится.