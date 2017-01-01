На трассе Петербург – Псков из Audi при виде полиции пассажир стал выбрасывать оружие

В свертке оказались пистолет-пулемет и карабин.

В свертке оказались пистолет-пулемет и карабин.



Как сообщает «Водитель Петербурга», 5 марта в 16:20 на автодороге Петербург – Псков, в деревне Жельцы, сотрудники полиции остановили «Ауди А5», которым управлял 24-летний водитель.



В этот момент его пассажир, 29-летний мужчина, выбросил в придорожную канаву полиэтиленовый сверток, в котором находились пистолет-пулемёт «ППШ» без номера и карабин «Маузер 98К», оба времён Великой Отечественной войны. Оружие направлено на исследование. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем полиция Лужского района Ленинградской области изъяла оружие, которое пассажир иномарки выбрасывал из салона автомобиля.Как сообщает «Водитель Петербурга», 5 марта в 16:20 на автодороге Петербург – Псков, в деревне Жельцы, сотрудники полиции остановили «Ауди А5», которым управлял 24-летний водитель.В этот момент его пассажир, 29-летний мужчина, выбросил в придорожную канаву полиэтиленовый сверток, в котором находились пистолет-пулемёт «ППШ» без номера и карабин «Маузер 98К», оба времён Великой Отечественной войны. Оружие направлено на исследование. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что оружие и боеприпасы времен войны изъяли у жителя Ломоносова.







Обсуждение темы: «На трассе Петербург – Псков из Audi при виде полиции пассажир стал выбрасывать оружие» Vignat 06.03 22:55 [ + 0 – ]

Ну и дураки! Сами себя спалили!

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