В Петербурге 16-летняя уроженка Узбекистана сбежала от родителей к парню в Махачкалу

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«В Петербурге 16-летняя уроженка Узбекистана сбежала от родителей к парню в Махачкалу»

Pava 1708 06.03 14:20 [ + 10 – ]

Хорошая новость!

8585 06.03 14:27 [ + 16 – ]

И родителей бы с собой забрала, вот тогда бы всё было как надо.

Тоскливый Дятел Терпило 06.03 16:16 [ + -3 – ]

Хорошо, что ее остановили и предотвратили позор, который она могла навлечь на семью. Надеюсь, что отец преподаст ей урок воспитания, и объяснит, что такие принципы поведения неприемлемы для восточной девушки.

смерч 06.03 19:13 [ + 1 – ]

Гражданин узбекистана обратился к ментам о пропаже дочери не пришедшей из школы домой.Вопросы.Что значит домой.Что значит из школы...А главное не понятна такая оперативность ментов в этом деле мигранта и возможно гастера.Местных так не ищут.